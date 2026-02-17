Sanofi Aktie

78,31EUR 0,46EUR 0,59%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

17.02.2026 15:50:16

Sanofi Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Richard Vosser wertete in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar Studiendaten zum Medikament Duvakitug leicht positiv. Bei der Anwendung gegen die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn ließen die Daten weiterhin auf eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen TL1A-Therapeutika schließen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
78,31 € 		Abst. Kursziel*:
21,31%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
78,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,31%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

Analysen zu Sanofi S.A.

15:50 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 78,04 0,24% Sanofi S.A.

16:16 Salesforce Neutral UBS AG
16:03 L'Oréal Kaufen DZ BANK
15:50 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:56 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:44 Heidelberg Materials Buy UBS AG
12:44 Saint-Gobain Sell UBS AG
12:36 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
12:29 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
12:01 SAFRAN Kaufen DZ BANK
11:50 Unilever Overweight Barclays Capital
11:49 Intel Market-Perform Bernstein Research
11:45 Air Liquide Overweight Barclays Capital
11:40 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11:37 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
11:20 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:20 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:16 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
11:15 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 Nordex Equal Weight Barclays Capital
10:55 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
10:47 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
10:35 Philips Kaufen DZ BANK
10:31 Ottobock Neutral UBS AG
10:09 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:40 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:23 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
09:11 Roche Hold Deutsche Bank AG
09:02 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
08:50 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
08:48 Fraport Hold Warburg Research
08:26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 Boeing Outperform Bernstein Research
08:11 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
08:11 SAFRAN Outperform Bernstein Research
08:10 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
08:10 Airbus Outperform Bernstein Research
08:09 TeamViewer Market-Perform Bernstein Research
08:05 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
07:37 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07:33 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:21 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:47 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

