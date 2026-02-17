Roche Aktie
|365,40CHF
|4,00CHF
|1,11%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Der jüngste Studienerfolg von Gazyva im Bereich der Autoimmunologie sowie aktuelle Daten zu Fenebrutinib bei Multipler Sklerose stellten eher geringfügig positive Aspekte für den Pharmakonzern dar, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
365,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6,90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
365,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,95%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
|09:11
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
