Roche Aktie

365,40CHF 4,00CHF 1,11%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 09:11:17

Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Der jüngste Studienerfolg von Gazyva im Bereich der Autoimmunologie sowie aktuelle Daten zu Fenebrutinib bei Multipler Sklerose stellten eher geringfügig positive Aspekte für den Pharmakonzern dar, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
365,20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-6,90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
365,40 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,95%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

mehr Analysen
09:11 Roche Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Roche Overweight Barclays Capital
09.02.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Roche Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roche AG (Genussschein) 364,70 0,91% Roche AG (Genussschein)

Aktuelle Aktienanalysen

09:40 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:11 Roche Hold Deutsche Bank AG
09:02 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
08:50 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
08:48 Fraport Hold Warburg Research
08:26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 Boeing Outperform Bernstein Research
08:11 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
08:11 SAFRAN Outperform Bernstein Research
08:10 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
08:10 Airbus Outperform Bernstein Research
08:09 TeamViewer Market-Perform Bernstein Research
08:05 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
07:37 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07:33 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:21 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:47 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
16.02.26 Fabasoft kaufen Warburg Research
16.02.26 Nutrien Neutral UBS AG
16.02.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
16.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
16.02.26 Bayer Neutral UBS AG
16.02.26 K+S Sell UBS AG
16.02.26 LANXESS Sell UBS AG
16.02.26 Brenntag Sell UBS AG
16.02.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
16.02.26 Evonik Neutral UBS AG
16.02.26 BASF Neutral UBS AG
16.02.26 Fabasoft kaufen Warburg Research
16.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
16.02.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
16.02.26 Verbund verkaufen UBS AG
16.02.26 Fraport Sell UBS AG
16.02.26 VINCI Buy UBS AG
16.02.26 Volvo AB Buy UBS AG
16.02.26 Michelin Neutral UBS AG
16.02.26 Visa Buy UBS AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
16.02.26 Vodafone Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 pbb Buy Warburg Research
16.02.26 Ahold Delhaize Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen