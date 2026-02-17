Hapag-Lloyd Aktie
|113,60EUR
|-1,40EUR
|-1,22%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd anlässlich der ZIM-Übernahme mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Dieser Deal würde Hapag-Lloyd Zugang zu großer zusätzlicher Kapazität verschaffen und könnte einige Vorteile für das Gemini-Netzwerk, eine operative Kooperation mit Konkurrent Maersk, mit sich bringen, schrieb Cristian Nedelcu am Montagnachmittag./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 16:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
112,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,43%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
113,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,97%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|113,60
|-1,22%
