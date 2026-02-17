Hapag-Lloyd Aktie

113,60EUR -1,40EUR -1,22%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

17.02.2026 12:29:03

Hapag-Lloyd Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd anlässlich der ZIM-Übernahme mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Dieser Deal würde Hapag-Lloyd Zugang zu großer zusätzlicher Kapazität verschaffen und könnte einige Vorteile für das Gemini-Netzwerk, eine operative Kooperation mit Konkurrent Maersk, mit sich bringen, schrieb Cristian Nedelcu am Montagnachmittag./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 16:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
112,90 € 		Abst. Kursziel*:
-11,43%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
113,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,97%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:29 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
16.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
