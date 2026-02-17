Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach einem Treffen mit dem Vorstandschef mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Er sei beeindruckt, wie sehr der Nahrungsmittelkonzern seinen Marketing-Mix bereits verändert habe, schrieb Warren Ackerman am Dienstag. Dabei verwies der Analyst auf die Skalierung von Inhalten, den Ausbau der Zusammenarbeit mit Influencern und den Fokus auf Sportveranstaltungen, einschließlich einer groß angelegten Kampagne zur bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
60,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 55,42
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
12.02.26
|Unilever-Aktie fällt: Schwieriges Umfeld - dennoch dürfte Wachstum anziehen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence (dpa-AFX)
|
09.02.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Unilever auf 'Hold' - Ziel 5150 Pence (dpa-AFX)
|
09.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Abspaltung: Magnum Ice Cream-Aktie ohne große Kursausschläge (dpa-AFX)
|
08.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börsenpremiere für Magnum Ice Cream-Aktie: Unilever-Spin-off etwas über Referenzpreis (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|48,22
|-5,97%
