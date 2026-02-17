Unilever Aktie

48,22EUR -3,06EUR -5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

17.02.2026 11:50:07

Unilever Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach einem Treffen mit dem Vorstandschef mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Er sei beeindruckt, wie sehr der Nahrungsmittelkonzern seinen Marketing-Mix bereits verändert habe, schrieb Warren Ackerman am Dienstag. Dabei verwies der Analyst auf die Skalierung von Inhalten, den Ausbau der Zusammenarbeit mit Influencern und den Fokus auf Sportveranstaltungen, einschließlich einer groß angelegten Kampagne zur bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:32 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 55,42 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:50 Unilever Overweight Barclays Capital
13.02.26 Unilever Sell UBS AG
13.02.26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
