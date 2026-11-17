Vodafone Group Aktie
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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Vodafone von 125 auf 120 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen des Telekomkonzerns für das erste Geschäftshalbjahr seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Matthias Volkert am Dienstag. Das neue Kursziel reflektiere einige Modifikationen an seinem Bewertungsmodell./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Halten
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
1,17 £
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
1,16 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthias Volkert
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KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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13.11.26
|Stockpickers: Fuller, Smith & Turner, Dialight, Vodafone (Financial Times)
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13.11.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
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13.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.11.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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10.11.26
|ROUNDUP 2: Vodafone mit Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht (dpa-AFX)
|
10.11.26
|ROUNDUP: Vodafone macht Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht (dpa-AFX)
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10.11.26
|WDH: Vodafone macht in Deutschland schlechtere Geschäfte - Jobabbau steht an (dpa-AFX)
Analysen zu Vodafone Group PLC
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|11.11.26
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|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
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|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
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Aktuelle Aktienanalysen
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|11:48
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|11:33
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