easyJet Aktie
|8,27EUR
|0,06EUR
|0,78%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 660 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Oktober sei für die europäischen Fluggesellschaften sehr stark gewesen, schrieb Alex Irving am Montag. Nun beginne die Wintersaison mit hohen Kerosinpreisen, einem geringeren Geschäftsreiseaufkommen als üblich und der typischen saisonalen Abschwächung. Dennoch blickten die Fluggesellschaften optimistisch auf die kommenden Quartale. Irving verwies dafür etwa auf ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, koordinierte Preiserhöhungen in der gesamten Branche und den weiteren Abbau von Kapazitäten im Winter./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
6,60 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
6,89 £
|
Abst. Kursziel*:
-4,21%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
6,89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,24%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
|
13.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
12.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
10.11.26
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
06.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
05.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|12:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|8,27
|0,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:58
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:41
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:29
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|12:05
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11:48
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10:58
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:53
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets