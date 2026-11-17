Rosenbauer Aktie
|54,00EUR
|-1,80EUR
|-3,23%
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
Rosenbauer add
Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung für die Aktien der heimischen Rosenbauer von "Buy" auf "Add" reduziert. Das Kursziel für die Titel des Feuerwehrausrüsters wurde von Analyst Volker Bosse von 76,00 auf 66,00 Euro gekürzt.
Nach schwächer als erwartet ausgefallenen Ergebnissen für das dritte Quartal 2026 passen die Baader-Experten ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 sowie für die Folgejahre entsprechend nach unten an, hieß es in der aktuellen Studie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 5,45 Euro für 2026, sowie 6,24 bzw. 7,14 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2026, sowie 1,50 bzw. 1,70 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse bei 54,40 Euro.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/moe
ISIN AT0000922554 WEB http://www.rosenbauer.co.at
AFA0028 2026-11-17/11:02
|Zusammenfassung: Rosenbauer add
|
Unternehmen:
Rosenbauer
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
add
|
Kurs*:
54,40 €
|
Abst. Kursziel*:
21,32%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
53,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,68%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rosenbauer
|
12:26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
|Handel in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime notiert im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.11.26
|Rosenbauer-Aktie trotzdem schwach: Gewinnsprung in ersten drei Quartalen (APA)
|
13.11.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Rosenbauer
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|Baader Bank
|11.08.26
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|14.04.26
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|27.06.25
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|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|11.08.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|11.08.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|29.05.20
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10.06.20
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.02.20
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|22.11.19
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.11.19
|Rosenbauer neutral
|Baader Bank
|30.08.19
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Rosenbauer
|54,00
|-3,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:05
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11:48
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10:58
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:53
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.