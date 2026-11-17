International Consolidated Airlines Aktie
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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 555 Pence auf "Outperform" belassen. Der Oktober sei für die europäischen Fluggesellschaften sehr stark gewesen, schrieb Alex Irving am Montag. Nun beginne die Wintersaison mit hohen Kerosinpreisen, einem geringeren Geschäftsreiseaufkommen als üblich und der typischen saisonalen Abschwächung. Dennoch blickten die Fluggesellschaften optimistisch auf die kommenden Quartale. Mit Blick auf Investments in die Branche hob Irving Ryanair und IAG als "besonders gut geschützt" hervor. Beide dürften sowohl von sinkenden als auch von weiter hohen Treibstoffpreisen profitieren. Denn bei hohen Kerosinpreisen gerieten schwächere Wettbewerber stärker unter Druck./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5,55 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,46 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
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KGV*:
-
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