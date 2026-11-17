AIR France-KLM Aktie
|14,57EUR
|0,17EUR
|1,18%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Air France-KLM mit einem Kursziel von 13,15 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Oktober sei für die europäischen Fluggesellschaften sehr stark gewesen, schrieb Alex Irving am Montag. Nun beginne die Wintersaison mit hohen Kerosinpreisen, einem geringeren Geschäftsreiseaufkommen als üblich und der typischen saisonalen Abschwächung. Dennoch blickten die Fluggesellschaften optimistisch auf die kommenden Quartale. Irving verwies dafür etwa auf ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, koordinierte Preiserhöhungen in der gesamten Branche und den weiteren Abbau von Kapazitäten im Winter. Bei Air France-KLM warnt er allerdings vor deren im Vergleich zu den Wettbewerbern höheren Verschuldung./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
13,15 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
14,56 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,72%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
14,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,72%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
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|Erste Schätzungen: AIR France-KLM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|Air France-KLM targets easyJet passengers during takeover turmoil (Financial Times)
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29.07.26
|Ausblick: AIR France-KLM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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Analysen zu AIR France-KLM
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|Bernstein Research
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|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|AIR France-KLM Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:41
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|AIR France-KLM Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|AIR France-KLM Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|12:41
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AIR France-KLM Sector Perform
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|05.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|14,56
|1,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:58
|Ryanair Outperform
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|12:47
|easyJet Market-Perform
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|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:41
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:29
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|12:05
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11:48
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10:58
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:53
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets