NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Nach dem Kurssturz der Aktie am 19. Februar, als der Medizintechnikhersteller seine Quartalszahlen vorgelegt hatte, habe sie sich nun über das China-Engagement und Philips' Kursentwicklung im Vergleich zu den Branchenkollegen Gedanken gemacht, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive. Sie bleibe zuversichtlich, was die langfristigen Aussichten betreffe, resümierte sie in der am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie nicht teuer./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 22:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.