TAG Immobilien Aktie
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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Von der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen habe er einen guten Eindruck mitgenommen, schrieb Kai Klose am Mittwochmittag. Einen Teilbörsengang des polnischen Bauträgers Robyg hält er weiterhin für nicht notwendig und lobt die anhaltend starke operative Dynamik des Immobilienkonzerns./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 12:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,95 €
|
Abst. Kursziel*:
36,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,47%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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