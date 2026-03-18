TAG Immobilien Aktie

14,13EUR 0,27EUR 1,95%
TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.03.2026 13:59:35

TAG Immobilien Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Von der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen habe er einen guten Eindruck mitgenommen, schrieb Kai Klose am Mittwochmittag. Einen Teilbörsengang des polnischen Bauträgers Robyg hält er weiterhin für nicht notwendig und lobt die anhaltend starke operative Dynamik des Immobilienkonzerns./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 12:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13,95 € 		Abst. Kursziel*:
36,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,47%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AG

mehr Analysen
13:59 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:54 TAG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
09:34 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:29 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TAG Immobilien AG 14,15 2,09% TAG Immobilien AG

Aktuelle Aktienanalysen

15:05 UniCredit Overweight Barclays Capital
15:04 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
14:59 Talanx Kaufen DZ BANK
13:59 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:46 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:45 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:20 BNP Paribas Buy UBS AG
11:03 AUMOVIO Buy UBS AG
10:57 Unilever Sell UBS AG
10:56 HelloFresh Buy UBS AG
10:50 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
10:48 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
10:44 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
10:44 NVIDIA Overweight Barclays Capital
10:14 VINCI Overweight Barclays Capital
10:06 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
10:04 Unilever Overweight Barclays Capital
10:04 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
10:03 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
09:59 GSK Underweight Barclays Capital
09:54 TAG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
09:34 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:29 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
09:26 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
09:09 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
09:01 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:59 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
08:57 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
08:56 Alzchem Group Buy Warburg Research
08:56 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:56 Fraport Hold Deutsche Bank AG
08:55 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
08:27 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:24 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:23 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
08:07 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
08:07 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
08:06 BAT Underperform RBC Capital Markets
08:05 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
08:05 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07:58 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:58 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:51 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
07:50 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
07:47 Unilever Underperform RBC Capital Markets
07:47 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen