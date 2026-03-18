Alzchem Group Aktie

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WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

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18.03.2026 08:56:53

Alzchem Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 173 auf 181 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemie-Konzern habe im vergangenen Quartal umsatzseitig enttäuscht, mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) aber positiv überrascht, schrieb Oliver Schwarz in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem könnte sich das Ebitda-Ziel für 2026 mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre als konservativ erweisen. Schwarz sieht das Unternehmen gut aufgestellt für ein künftiges Wachstum./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
181,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
150,80 € 		Abst. Kursziel*:
20,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
177,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,80%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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