HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 173 auf 181 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemie-Konzern habe im vergangenen Quartal umsatzseitig enttäuscht, mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) aber positiv überrascht, schrieb Oliver Schwarz in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem könnte sich das Ebitda-Ziel für 2026 mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre als konservativ erweisen. Schwarz sieht das Unternehmen gut aufgestellt für ein künftiges Wachstum./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.