Alzchem Group Aktie
|177,80EUR
|8,60EUR
|5,08%
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 173 auf 181 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemie-Konzern habe im vergangenen Quartal umsatzseitig enttäuscht, mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) aber positiv überrascht, schrieb Oliver Schwarz in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem könnte sich das Ebitda-Ziel für 2026 mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre als konservativ erweisen. Schwarz sieht das Unternehmen gut aufgestellt für ein künftiges Wachstum./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
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Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Warburg Research
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Kursziel:
181,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
150,80 €
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Abst. Kursziel*:
20,03%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
177,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,80%
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Analyst Name::
Oliver Schwarz
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KGV*:
-
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