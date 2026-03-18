TAG Immobilien Aktie

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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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18.03.2026 09:34:49

TAG Immobilien Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose attestierte der Immobiliengruppe in seiner ersten Reaktion am Mittwoch solide Ergebnisse. Die Zahlen belegten die gute Positionierung des Unternehmens im Segment Wohnimmobilien in Deutschland und Polen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,22 € 		Abst. Kursziel*:
33,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,05%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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