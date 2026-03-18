HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose attestierte der Immobiliengruppe in seiner ersten Reaktion am Mittwoch solide Ergebnisse. Die Zahlen belegten die gute Positionierung des Unternehmens im Segment Wohnimmobilien in Deutschland und Polen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:55 / GMT

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