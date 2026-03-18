TAG Immobilien Aktie
|14,28EUR
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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose attestierte der Immobiliengruppe in seiner ersten Reaktion am Mittwoch solide Ergebnisse. Die Zahlen belegten die gute Positionierung des Unternehmens im Segment Wohnimmobilien in Deutschland und Polen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
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Unternehmen:
TAG Immobilien AG
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,22 €
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Abst. Kursziel*:
33,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,05%
|
Analyst Name::
Kai Klose
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KGV*:
-
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