Sartorius vz. Aktie
|225,90EUR
|1,70EUR
|0,76%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Chef Michael Grosse habe die vom Markt erwartete zuversichtliche und klare Botschaft gesendet, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Das dürfte eine Höherbewertung der Aktien des Labor- und Pharmazulieferers nach sich ziehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 23:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
280,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
226,30 €
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Abst. Kursziel*:
23,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
225,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,95%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
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KGV*:
-
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