GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Jüngste Absatzdaten belegten auf Wochensicht ein 23-prozentigen Absatzrückgang des Antikörper-Wirkstoffs Blenrep in den USA, schrieb James Gordon am Mittwoch. In der vorausgegangenen Woche habe sich der Absatz jedoch fast verdoppelt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
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Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
19,00 £
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Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
23,29 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
20,05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Gordon
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KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
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|Barclays Capital
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|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
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