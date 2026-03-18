LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Jüngste Absatzdaten belegten auf Wochensicht ein 23-prozentigen Absatzrückgang des Antikörper-Wirkstoffs Blenrep in den USA, schrieb James Gordon am Mittwoch. In der vorausgegangenen Woche habe sich der Absatz jedoch fast verdoppelt./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMT



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