HelloFresh Aktie
|3,94EUR
|-0,74EUR
|-15,81%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielspanne für das 2026er operative Ergebnis (Aebitda) zu konstanten Wechselkursen belaufe sich auf 375 bis 425 Millionen Euro, verglichen mit der vom Kochboxenversender veröffentlichen Konsensschätzung von 423,3 Millionen Euro, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
10,80 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
3,90 €
Abst. Kursziel*:
176,64%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
3,94 €
Abst. Kursziel aktuell:
174,46%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|10:56
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|09:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
