HelloFresh Aktie
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ergebnisziel (Aebitda) des Kochboxenversenders für das laufende Jahr sei schwächer als erwartet ausgefallen und dürfte den Konsens um 6 Prozent drücken, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Potenziellen Anlegern empfiehlt er, zunächst an der Seitenlinie zu bleiben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,21 €
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Abst. Kursziel*:
42,55%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
3,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,48%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
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