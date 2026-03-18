Talanx Aktie
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WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Talanx von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 123 auf 125 Euro angehoben. Analyst Thorsten Wenzel lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Rekordergebnis des Versicherers im Geschäftsjahr 2025 sowie den kräftigen Dividendenanstieg, der allerdings immer noch einer bescheidenen Ausschüttungsquote von 37,5 Prozent entspreche. Das Gewinnziel für das laufende Jahr hält Wenzel für "konservativ, zumindest wenn böse Überraschungen durch Kapitalmarktturbulenzen oder außergewöhnliche Großschäden ausbleiben"./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:43 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:47 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Kaufen
|
Unternehmen:
Talanx AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
111,80 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
110,30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
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07:42
|Talanx erhöht nach Rekordjahr die Dividende (dpa-AFX)
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17.03.26
|Talanx-Aktie höher: Langfristige Bindung von Vorstandschef beschlossen (Dow Jones)
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17.03.26
|MDAX aktuell: MDAX am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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17.03.26
|Talanx verlängert Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig (dpa-AFX)
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13.03.26
|MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätte eine Investition in Talanx von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.03.26
|XETRA-Handel MDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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12.03.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Talanx AG
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