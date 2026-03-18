Henkel vz. Aktie
|69,22EUR
|-0,32EUR
|-0,46%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
69,46 €
|
Abst. Kursziel*:
7,98%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
69,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,35%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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16.03.26
|ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Henkel auf 'Underweight' - Ziel 66,50 Euro (dpa-AFX)
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16.03.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Henkel auf 79,50 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
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16.03.26
|Aktien von Henkel und Beiersdorf geben nach: Morgan Stanley stuft beide auf "Underweight" (dpa-AFX)
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16.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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16.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
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16.03.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
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16.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
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13.03.26
|Henkel vz-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08:05
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:51
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:51
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK