FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) liege um 15 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das gute Abschneiden sei vor allem dem Segment Personal Health des Herstellers von Medizintechnik geschuldet./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT



