TAG Immobilien Aktie
|14,28EUR
|0,42EUR
|3,03%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Betriebsergebnis (Funds from Operations) liege um zwei Prozent über seiner Schätzung, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe die Immobiliengruppe von den Einnahmen in Polen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,23 €
|
Abst. Kursziel*:
19,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
10:58
|ROUNDUP: TAG Immobilien profitiert von höheren Mieten und übertrifft Prognosen (dpa-AFX)
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
06:55
|EQS-News: TAG Immobilien AG übertrifft Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
06:55
|EQS-News: TAG Immobilien AG exceeds guidance for the 2025 financial year (EQS Group)
|
12.03.26
|MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
09.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)