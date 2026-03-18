TAG Immobilien Aktie

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TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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18.03.2026 09:29:57

TAG Immobilien Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Betriebsergebnis (Funds from Operations) liege um zwei Prozent über seiner Schätzung, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe die Immobiliengruppe von den Einnahmen in Polen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,23 € 		Abst. Kursziel*:
19,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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