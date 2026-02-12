Philips Aktie
|26,59EUR
|-0,22EUR
|-0,82%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips von 22,70 auf 25,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach dem starken Quartalsbericht und dem überraschend guten Ausblick auf 2026 erschienen die neuen Mittelfristziele der Niederländer leichter erreichbar, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
25,40 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
27,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,38%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
26,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,48%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
