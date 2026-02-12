NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips von 22,70 auf 25,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach dem starken Quartalsbericht und dem überraschend guten Ausblick auf 2026 erschienen die neuen Mittelfristziele der Niederländer leichter erreichbar, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend./rob/ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC



