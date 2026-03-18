Carl Zeiss Meditec Aktie
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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal im Mai werde der Medizintechnikhersteller voraussichtlich einen Ausblick auf das Gesamtjahr geben, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagbend. Im Fokus stünden das Geschäft mit Intraokularlinsen in China, das Beschaffungsprogramm des Landes und der Fortgang der refraktiven Chirurgie./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
23,80 €
|
Abst. Kursziel*:
26,05%
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
23,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
|
Analyst Name::
Jonathon Unwin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
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12.03.26
|TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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|TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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