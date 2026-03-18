Deutsche Telekom Aktie
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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Quartalsergebnisse an - vor allem auch an die Reaktion seines UBS-Kollegen auf die Zahlen der Tochter T-Mobile US. Die T-Aktie steht weiterhin auf der "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 10:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,78 €
|
Abst. Kursziel*:
28,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,91%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Telekom Buy
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Aktien in diesem Artikel
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|TAG Immobilien Buy
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