FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 304 Euro auf "Buy" belassen. Die mittelfristigen Zielvorgaben des Labor- und Pharmazulieferers deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET



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