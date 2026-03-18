Sartorius vz. Aktie

225,90EUR 1,70EUR 0,76%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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18.03.2026 09:26:36

Sartorius vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 304 Euro auf "Buy" belassen. Die mittelfristigen Zielvorgaben des Labor- und Pharmazulieferers deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
304,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
226,10 € 		Abst. Kursziel*:
34,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
225,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,57%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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