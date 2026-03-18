Sartorius vz. Aktie
|225,90EUR
|1,70EUR
|0,76%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 304 Euro auf "Buy" belassen. Die mittelfristigen Zielvorgaben des Labor- und Pharmazulieferers deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
304,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
226,10 €
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Abst. Kursziel*:
34,45%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
225,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
34,57%
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Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-
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