HelloFresh Aktie
|3,88EUR
|-0,79EUR
|-16,94%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh nach den Jahreszielen für 2026 von 6,50 auf 4,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit Blick auf das Ergebnis je Aktie des Kochboxen-Versenders bleibe die Dynamik negativ und zudem sei der Weg zu einem stabilen Umsatz weiterhin unklar, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass die Prognosen des Managements deutlich unter den Erwartungen gelegen hätten und auch mit Blick auf den freien Cashflow nun nichts mehr zu erwarten sei./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 12:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 12:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4,40 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
3,92 €
|
Abst. Kursziel*:
12,30%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
3,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,34%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
15:59
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert mittags (finanzen.at)
|
12:02
|AKTIE IM FOKUS: Schwache Jahresziele schicken Hellofresh auf Rekordtief (dpa-AFX)
|
10:42
|ROUNDUP: Hellofresh erwartet weiteren Umsatzrückgang - Aktie gibt deutlich nach (dpa-AFX)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:19
|KORREKTUR: Hellofresh rechnet 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn (Dow Jones)
|
07:34
|Hellofresh erwartet im laufenden Jahr Umsatzrückgang (dpa-AFX)
|
07:02
|EQS-News: FY 2025: HelloFresh SE continues to show strong AEBITDA performance while efficiency program progresses meaningfully (EQS Group)
Analysen zu HelloFresh
|15:04
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|10:56
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|09:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
Aktuelle Aktienanalysen
|15:05
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|15:04
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|14:59
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13:59
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:45
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:20
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|11:03
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|10:57
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:56
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|10:50
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|10:48
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|10:44
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|10:44
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|10:14
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|10:04
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10:04
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|10:03
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|09:54
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09:34
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:09
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|08:57
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|08:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:24
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|08:07
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|08:06
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|08:05
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:05
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:58
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:50
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets