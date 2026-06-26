FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Für das zweite Quartal erwartet Thomas Maul laut seinem am Freitag vorliegenden Ausblick einen gut zehnprozentigen Umsatzeinbruch. Die Neuausrichtung der Vertriebskanäle zulasten des niedrigpreisigen Großhandels dürfte vor allem die Aktivitäten des Sportwarenherstellers in Nordamerika und der EMEA-Region temporär belasten. Doch sobald das Erholungspotenzial der Marke besser sichtbar werde, könnte Großaktionär Anta Sports eine Offerte für die restlichen Puma-Anteile in Erwägung ziehen./rob/gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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