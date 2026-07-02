PUMA Aktie

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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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02.07.2026 06:33:38

PUMA SE Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Puma nach einem Analystenwechsel und einem Kursziel von 26 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Ein langsameres Tempo beim Comeback von Nike verlängere das Zeitfenster für die aktuellen Marktanteilsgewinner, schrieb die nun verantwortliche Expertin Wendy Liu am Mittwoch zur Sportartikelbranche. Bei Adidas und On Holding rechnet sie mit einer anhaltend soliden Wachstumsdynamik. Gleichzeitig erwartet sie eher Umsetzungsrisiken bei den Turnarounds von Puma und JD Sports. Die Analystin sieht ohnehin zunehmende Diskrepanzen zwischen dem "Konstant-Abliefern-Camp" mit Adidas und On und dem "Neustart & Wiederaufbau-Camp" mit Puma und JD. Bei ersterem seien die Bewertungen zurückgekommen, weil die Anleger einen Höhepunkt der Wachstumsphase befürchteten. Bei letzterem hätten die Anleger eher Vorschusslorbeeren verteilt./ag/edh


Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
26,99 € 		Abst. Kursziel*:
-3,67%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
27,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,85%
Analyst Name::
Wendy Liu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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