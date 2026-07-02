PUMA Aktie
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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 24,20 auf 25,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften wohl die schwächsten in diesem Jahr werden, schrieb Robert Krankowski in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seit Jahresbeginn habe sich die Stimmung für den Sportwarenhersteller zwar moderat verbessert, doch dessen Geschäftsentwicklung könne die Konsensschätzungen immer noch verfehlen, weshalb seine Prognosen darunter lägen. Es sei zu früh, auf Fortschritte bei der angestrebten Trendwende zu setzen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
25,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,35%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
27,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,66%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
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KGV*:
-
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