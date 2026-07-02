ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 24,20 auf 25,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften wohl die schwächsten in diesem Jahr werden, schrieb Robert Krankowski in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seit Jahresbeginn habe sich die Stimmung für den Sportwarenhersteller zwar moderat verbessert, doch dessen Geschäftsentwicklung könne die Konsensschätzungen immer noch verfehlen, weshalb seine Prognosen darunter lägen. Es sei zu früh, auf Fortschritte bei der angestrebten Trendwende zu setzen./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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