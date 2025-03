ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1208 Euro auf "Buy" belassen. Die Bestrebungen von CDU/CSU und SPD in puncto Schuldenbremse und Verteidigungsausgaben könnten sich für Rheinmetall als "Best Case" erweisen, schrieb Analyst Sven Weier am Mittwoch. Es könne auf zeitlich unbegrenzte Investitionen in die Verteidigung in deutlich höherem Umfang hinauslaufen als bislang gedacht./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / 07:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.