NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1625 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zum neuen Ziel verwies David Perry am Sonntag auf angehobene Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2027 bis 2030 aufgrund überarbeiteter Annahmen für den Bereich Power Systems. Zudem wende er für den Triebwerksbauer nun ein Bewertungsmodell an, das die einzelnen Unternehmensteile bewerte und die Aktivitäten außerhalb des Luftfahrt- und Verteidigungsgeschäfts besser erfasse. Rolls-Royce bleibt für Perry ein europäischer Branchenfavorit./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 06:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 07:16 / BST



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