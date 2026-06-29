Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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29.06.2026 06:59:44

Rolls-Royce Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1625 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zum neuen Ziel verwies David Perry am Sonntag auf angehobene Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2027 bis 2030 aufgrund überarbeiteter Annahmen für den Bereich Power Systems. Zudem wende er für den Triebwerksbauer nun ein Bewertungsmodell an, das die einzelnen Unternehmensteile bewerte und die Aktivitäten außerhalb des Luftfahrt- und Verteidigungsgeschäfts besser erfasse. Rolls-Royce bleibt für Perry ein europäischer Branchenfavorit./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 06:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 07:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Overweight
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16,25 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
14,06 £ 		Abst. Kursziel*:
15,56%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
14,10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15,24%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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