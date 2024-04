NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Aktie des Energieversorgers werde derzeit auf einem ähnlichen Niveau gehandelt wie vor vier Jahren, während der Covid-Krise, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für eine höhere Bewertung sehe er drei Ansatzpunkte: Steigende Strompreise, eine bessere Aktionärsvergütung und einen ESG-freundlicheren (Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereich Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Ansatz für die Umstrukturierung des Portfolios./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 04:15 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



