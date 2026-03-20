HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAF-Holland mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die breiten Zielspannen für 2026, die der Nutzfahrzeugzulieferer mit den endgültigen Jahreszahlen veröffentlicht habe, spiegelten das unsichere Geschäftsumfeld wider, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstageband. SAf-Holand habe seine Fähigkeit bewiesen, zyklische Abschwünge mit seiner Kostenflexibilität zu meistern. Die negative Kursreaktion sei übertrieben, und eine deutlichere Erholung des US-Marktes würde moderates Aufwärtspotenzial beinhalten./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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