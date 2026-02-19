SAF-HOLLAND Aktie

19,52EUR
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

19.02.2026 07:21:34

SAF-HOLLAND SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland nach vorläufigen Zahlen von 18 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer habe mit seinen soliden Resultaten gezeigt, dass er zyklische Abwärtstrends durch Kostenflexibilität managen könne, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend. Ihr höher gestecktes Kursziel begründete die Analystin zudem damit, dass sie die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorn gerollt habe. Einen Ausblick werde SAF-Holland "wie üblich" zur endgültigen Zahlenvorlage am 19. März vorlegen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,50 € 		Abst. Kursziel*:
17,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,83%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

mehr Analysen
07:21 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
03.02.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
19.01.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
17.12.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
