SAF-HOLLAND Aktie
|19,52EUR
|0,30EUR
|1,56%
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland nach vorläufigen Zahlen von 18 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer habe mit seinen soliden Resultaten gezeigt, dass er zyklische Abwärtstrends durch Kostenflexibilität managen könne, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend. Ihr höher gestecktes Kursziel begründete die Analystin zudem damit, dass sie die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorn gerollt habe. Einen Ausblick werde SAF-Holland "wie üblich" zur endgültigen Zahlenvorlage am 19. März vorlegen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,50 €
|
Abst. Kursziel*:
17,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,83%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|07:21
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|19,56
|1,77%
