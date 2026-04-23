NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern habe dank einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im zivilen Ersatzteilmarkt die Erwartungen übertroffen, schrieb Ken Herbert am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Jahresziele seien beibehalten worden./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:44 / EDT



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