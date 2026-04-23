SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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23.04.2026 12:11:13

SAFRAN Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran nach Zahlen des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Dieses sei zwar stark verlaufen, nun rückten aber die Risiken um Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten in den Fokus, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
275,60 € 		Abst. Kursziel*:
30,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
278,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,08%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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