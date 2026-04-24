SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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24.04.2026 22:09:21

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran von 400 auf 370 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Ein starkes erstes Quartal spreche gegen das zuletzt aufgekommene Argument eines schwächelnden Wartungs- und Ersatzteilmarktes, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es dürfte die Stimmung aber mäßigen, dass der Ausblick trotz des starken Jahresauftakts unverändert geblieben sei. Trotz der aktuellen Unsicherheit glaubt er, dass die Aktien attraktiv blieben./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
370,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
271,50 € 		Abst. Kursziel*:
36,28%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
270,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,04%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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