NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran von 400 auf 370 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Ein starkes erstes Quartal spreche gegen das zuletzt aufgekommene Argument eines schwächelnden Wartungs- und Ersatzteilmarktes, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es dürfte die Stimmung aber mäßigen, dass der Ausblick trotz des starken Jahresauftakts unverändert geblieben sei. Trotz der aktuellen Unsicherheit glaubt er, dass die Aktien attraktiv blieben./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:17 / EDT



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