Saint-Gobain Aktie

92,24EUR -1,96EUR -2,08%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

06.10.2025 10:39:29

Saint-Gobain Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain anlässlich des Kapitalmarktages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die neuen mittelfristigen Finanzziele des Baustoffkonzerns lägen leicht über den Konsensschätzungen, schrieb Oliver Dyson in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. An den Markterwartungen für 2025 und 2026 dürfte sich zunächst aber kaum etwas ändern./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sector Perform
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
109,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
94,34 € 		Abst. Kursziel*:
15,54%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
92,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,17%
Analyst Name::
Oliver Dyson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

