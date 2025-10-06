Saint-Gobain Aktie
|92,24EUR
|-1,96EUR
|-2,08%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain anlässlich des Kapitalmarktages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die neuen mittelfristigen Finanzziele des Baustoffkonzerns lägen leicht über den Konsensschätzungen, schrieb Oliver Dyson in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. An den Markterwartungen für 2025 und 2026 dürfte sich zunächst aber kaum etwas ändern./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sector Perform
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
109,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
94,34 €
|
Abst. Kursziel*:
15,54%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
92,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,17%
|
Analyst Name::
Oliver Dyson
|
KGV*:
-