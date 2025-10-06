NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain anlässlich des Kapitalmarktages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die neuen mittelfristigen Finanzziele des Baustoffkonzerns lägen leicht über den Konsensschätzungen, schrieb Oliver Dyson in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. An den Markterwartungen für 2025 und 2026 dürfte sich zunächst aber kaum etwas ändern./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.