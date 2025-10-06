NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12650 Pence belassen. Die veröffentlichten Daten zur Phase-3-Studie Tropion-Breast02 mit dem Brustkrebsmittel Datroway wertete Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie als leicht positiv für den Pharmakonzern./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:22 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.