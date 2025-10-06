AstraZeneca Aktie

146,55EUR 2,00EUR 1,38%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.10.2025 10:24:14

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12650 Pence belassen. Die veröffentlichten Daten zur Phase-3-Studie Tropion-Breast02 mit dem Brustkrebsmittel Datroway wertete Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie als leicht positiv für den Pharmakonzern./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
126,50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
127,12 £ 		Abst. Kursziel*:
-0,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
127,29 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,62%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten