AstraZeneca Aktie
|146,55EUR
|2,00EUR
|1,38%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
06.10.2025 10:24:14
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12650 Pence belassen. Die veröffentlichten Daten zur Phase-3-Studie Tropion-Breast02 mit dem Brustkrebsmittel Datroway wertete Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie als leicht positiv für den Pharmakonzern./rob/edh/mis
