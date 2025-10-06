Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 447,20EUR
|4,40EUR
|0,30%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Angesichts bevorstehender Kapitalmarkttage der wichtigsten Zahlungsdienstleister dürften die Trends im dritten Quartal eher eine untergeordnete Rolle spielen, schrieb Hannes Leitner in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Adyen sieht er für das dritte Quartal ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 835,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 433,80 €
|
Abst. Kursziel*:
27,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 447,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,80%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
|07:30
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1 439,60
|-0,22%
