Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 447,20EUR 4,40EUR 0,30%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

06.10.2025 07:30:02

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Angesichts bevorstehender Kapitalmarkttage der wichtigsten Zahlungsdienstleister dürften die Trends im dritten Quartal eher eine untergeordnete Rolle spielen, schrieb Hannes Leitner in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Adyen sieht er für das dritte Quartal ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 835,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 433,80 € 		Abst. Kursziel*:
27,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 447,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,80%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:30 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.09.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
