NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain anlässlich des Kapitalmarktages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe neue mittelfristige Finanzziele vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprächen, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem würden bis 2030 attraktive Aktionärsrenditen in Höhe von rund 8 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeschüttet./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:35 / BST



