WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

06.10.2025 10:07:08

Saint-Gobain Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain anlässlich des Kapitalmarktages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe neue mittelfristige Finanzziele vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprächen, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem würden bis 2030 attraktive Aktionärsrenditen in Höhe von rund 8 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeschüttet./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
94,34 € 		Abst. Kursziel*:
21,90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
92,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,67%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:39 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
10:07 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Saint-Gobain Neutral UBS AG
29.09.25 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
26.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
