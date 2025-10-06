flatexDEGIRO Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Geschäftsaussagen zum dritten Quartal am 21. Oktober habe er seine Schätzungen an die überraschend guten Monatsstatistiken des Online-Brokers angepasst, schrieb Oliver Carruthers in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,70 €
|
Abst. Kursziel*:
18,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
