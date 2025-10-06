flatexDEGIRO Aktie

30,48EUR
flatexDEGIRO

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

06.10.2025 13:57:58

flatexDEGIRO Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Geschäftsaussagen zum dritten Quartal am 21. Oktober habe er seine Schätzungen an die überraschend guten Monatsstatistiken des Online-Brokers angepasst, schrieb Oliver Carruthers in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 16:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,70 € 		Abst. Kursziel*:
18,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

