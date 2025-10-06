Redcare Pharmacy Aktie
|87,60EUR
|9,10EUR
|11,59%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach zwei Quartalen mit einer sukzessive nachlassenden Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Reaktion. Die Jahresziele habe die Online-Apotheke bestätigt und gehe damit von einem noch stärkeren Schlussquartal aus. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands sollten die Zahlen wieder für etwas Vertrauen am Markt sorgen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83,00 €
|
Abst. Kursziel*:
80,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
87,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,23%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Analysen
|07:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.05.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|04.04.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|15.03.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|06.03.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|87,45
|11,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:14
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|03.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|03.10.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|03.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)