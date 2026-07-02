Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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02.07.2026 18:51:06

Sanofi Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Da sich die neue Vorstandschefin des Pharmakonzerns, Belén Garijo, erstmals öffentlich äußern werde, dürfte das zweite Quartal ohne größere Überraschungen verlaufen sein, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das lasse jedoch Spielraum für eine leichte Anhebung der Jahresziele, abhängig von der Entwicklung im Impfstoffgeschäft in der zweiten Jahreshälfte./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75,47 € 		Abst. Kursziel*:
32,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,05%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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