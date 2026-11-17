Vodafone Group Aktie
|1,41EUR
|0,02EUR
|1,15%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 95 auf 94 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Für den Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland werde das mit der Societe Generale betriebene Joint Venture namens OXG wohl 4,4 Milliarden Euro an Aktienkapital aufnehmen, schrieb Polo Tang am Montag. Jedenfalls dann, wenn keine neuen Schulden aufgenommen werden sollen. Auf Vodafone entfielen aufgrund der hälftigen Beteiligung entsprechend 2,2 Milliarden Euro./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
0,94 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
1,17 £
|
Abst. Kursziel*:
-19,83%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
1,18 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,14%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
13.11.26
|Stockpickers: Fuller, Smith & Turner, Dialight, Vodafone (Financial Times)
|
13.11.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.11.26
|ROUNDUP 2: Vodafone mit Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht (dpa-AFX)
|
10.11.26
|ROUNDUP: Vodafone macht Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht (dpa-AFX)
|
10.11.26
|WDH: Vodafone macht in Deutschland schlechtere Geschäfte - Jobabbau steht an (dpa-AFX)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,41
|1,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research