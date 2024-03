LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Angesichts hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr dürften die anstehenden Quartalszahlen einen mäßigen Start ins Jahr 2024 belegen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sanofi habe zudem vor Gegenwind gewarnt. Ihre Schätzungen für den Pharmakonzern lägen unter den Konsensprognosen, so die Expertin weiter./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.