SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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14.05.2026 08:27:48

SAP SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten im Rahmen der Sapphire-Konferenz ihre mittelfristigen Ziele nur bekräftigt und nicht aktualisiert, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstag. Dies dürfte die meisten Anleger nicht überraschen, auch wenn einige möglicherweise auf einen um ein weiteres Jahr ergänzten Ausblick gehofft hätten./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
137,38 € 		Abst. Kursziel*:
56,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
145,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,75%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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