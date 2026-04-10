Shell Aktie
|39,30EUR
|0,40EUR
|1,03%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Mark Wilson erhöhte in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung zum jüngsten Zwischenbericht seine Schätzungen für den Gewinn und den operativen Cashflow des Ölkonzerns. Er betonte das stark gelaufene Raffinerie- und Handelsgeschäft. Allerdings sei auch die Nettoverschuldung deutlich gestiegen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,49 £
|
Abst. Kursziel*:
27,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,19 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,69%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|07:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
