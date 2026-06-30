Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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30.06.2026 10:01:12

Siemens Energy Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe für die anstehenden Quartalszahlen vorab positivere Erwartungen an den globalen Gasturbinenmarkt sowie eine anhaltend hohe Nachfrage im Bereich Stromnetze mit einer zunehmenden Dynamik in den USA signalisiert, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem überschaubaren Einfluss auf die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr, aber einem steigenden Vertrauen in die Nachfrage- und Auftragsentwicklung in den kommenden Jahren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
154,06 € 		Abst. Kursziel*:
39,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
164,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,43%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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