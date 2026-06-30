Siemens Energy Aktie

165,04EUR 5,56EUR 3,49%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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30.06.2026 09:04:31

Siemens Energy Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 5. August sehe der Energietechnikkonzern keine Anzeichen für eine schwache Gasturbinen-Nachfrage, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu letzten Signalen des Unternehmens vor dem Bericht. Er rechnet mit einer weiter starken Geschäftsdynamik und einem organischen Umsatzwachstum sowie Margen am oberen Ende der Unternehmensziele./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
154,06 € 		Abst. Kursziel*:
29,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
165,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,18%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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