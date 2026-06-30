Siemens Energy Aktie
|165,04EUR
|5,56EUR
|3,49%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 5. August sehe der Energietechnikkonzern keine Anzeichen für eine schwache Gasturbinen-Nachfrage, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu letzten Signalen des Unternehmens vor dem Bericht. Er rechnet mit einer weiter starken Geschäftsdynamik und einem organischen Umsatzwachstum sowie Margen am oberen Ende der Unternehmensziele./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
154,06 €
|
Abst. Kursziel*:
29,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
165,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,18%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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